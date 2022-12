Foto di Messi con Coppa batte tutti i record anche su Instagram | il post di Zuckerberg

Liberoquotidiano.it

'Il post sulla Coppa del Mondo di Leoconta più 'Mi piace' della storia di Instagram'. Con un post su Facebook l'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg riconosce come lo scatto con il campione argentino, dopo la vittoria ...Francia - Benzema, è finita: il Pallone d'Oro annuncia il ritiro dalla Nazionale: Argentina sul trono del mondo., Mbappé, la festa: lepiù belle della finale Leo Messi, l'abbraccio dopo il trionfo Tutte balle: la verità su questa foto Messi campione sui campi di calcio e sui social. La sua foto con la Coppa del Mondo in mano pubblicata su Instagram poco dopo la conquista ...Tutta la passione degli argentini immortalata in un pomeriggio storico. Cinque milioni di persone si sono riversate nelle strade di Buenos Aires, per festeggiare la vittoria del Mondiale con Messi e..