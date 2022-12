Ex Gkn | incontro del Comitato | ' Si registra un cambio di scenario' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Durante il confronto le Rsu hanno presentato alcune proposte per la reindustrializzazione del sito mentre la Regione sta portando avanti la propria attività di scouting ...Per la ex'la Regione sta portando avanti la propria attività di scouting pubblico e ci sono già contatti ... Mancando l'azienda all', spiega una nota rilasciata, si è deciso di riconvocare ... Ex Gkn, incontro del Comitato: "Si registra un cambio di scenario" Durante il confronto le Rsu hanno presentato alcune proposte per la reindustrializzazione del sito mentre la Regione sta portando avanti la propria attività di scouting pubblico ...Assente l'azienda. La Regione fa sapere di star portando avanti la propria attività di scouting pubblico Si è riunito questa mattina nel Comune di Campi Bisenzio il Comitato di proposta e di verifica, ...