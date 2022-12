Camion finisce contro una palazzina | abbattuti muro e recinzione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Paura oggi, 20 dicembre, a Roma. Unè finitounaabbattendo muretto e. L'incidente è avvenuto in via Benvenuto Griziotti.Il mezzo era parcheggiato quando il freno a mano si è...

Fortunatamente in quel momento non c'erano persone che stavano attraversando o passando davanti ale non ci sono stati feriti. Lo stesso camionista è riuscito a riprendersi ed è uscito ...