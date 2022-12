Calcio – Leodori premia la As Roma femminile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Regione ha consegnato una targa per la vittoria in Supercoppa e la qualificazione all’Uefa Women’s Champions League – Martedì pomeriggio, il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele, ha ricevuto, presso la sede della Regione Lazio, le giocatrici della Ase la responsabile del settoredell’Associazione Italiana Calciatori, Chiara Marchitelli. Nel corso dell’incontroche ha fatto i complimenti alla squadra per i traguardi raggiunti e ha consegnato alla Asuna targa per la vittoria della Supercoppa italianae per la storica qualificazione alla UEFA Women’s Champions League. La Regione Lazio ha volutore con una targa anche l’AIC per l’impegno profuso a favore del professionismo ...