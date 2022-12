Ballando con le Stelle | cosa accade davvero dietro le quinte | “Sguardi | baci e…”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 dicembre 2022) La nota ambasciatrice del pubblico dicon leha rivelato alcuni aneddoti sulla storica trasmissione Rai. Ecco cheha detto. Il 23 dicembre andrà in onda la finale dell’edizione 2022 dicon le, lo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci dal lontano 2005. Il programma appassiona ogni anno milioni di telespettatori. Nel cast della trasmissione – fra i tribuni del popolo – è presente anche Rossella Erra.ledicon le(Ilovetrading.it)Ma quali retroscena ha rivelato di recente sulla nota trasmissione in cui si sfidano i vip affiancati in coppia con uno specifico ballerino professionista? ...