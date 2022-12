Avatar 3 | il montaggio attuale dura 9 ore

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’di3, da parte del regista James Cameron,9 ore. L’indiscrezione arriva per gentile concessione dell’insider Jeff Sneider, che ha discusso i progressi del terzo capitolo dinte un episodio del podcast Hot Mic: “Qualcuno mi ha contattato dicendomi che Cameron ha consegnato undi3 la scorsa settimana“, ha detto. “Ilera lungo, non scherzo, 9 ore. E a quanto pare, sta insistendo per fare gli effetti visivi per questo, in modo che tutte e 9 le ore siano completamente vfxate, poi lo ridurrà. Questo è quello che ho sentito“. Né i 20th Century Studios né la Lightstorm Entertainment hanno commentato pubblicamente lo stato di avanzamento di ...

