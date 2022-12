Amazon si impegna con l’UE a tutelare di più i venditori di terze parti

Il Fatto Quotidiano

La società: 'Valutazioni infondate'ha inizialmente proposto di impegnarsi a 'non utilizzare dati non pubblici relativi o derivati dalle attività dei venditori indipendenti per la propria ...siquindi al rispetto di specifiche condizioni. Innanzitutto non userà più i dati non pubblici dei venditori per il suo business retail. Inoltre non applicherà più un trattamento ... Amazon si impegna a non discriminare i venditori terzi che non usano la sua logistica. Pace con Bruxelles Tregua tra Bruxelles e il colosso dell’e-commerce Amazon. L’Antitrust europeo ha accettato gli impegni presentati dal gruppo per evitare l’uso improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori i ...La Commissione europea chiude le indagini avviate nel 2019 e 2020, dopo aver ricevuto chiari impegni da Amazon per eliminare le pratiche scorrette.