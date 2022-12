Zerocalcare | mostra a Milano | “Il Covid e la possibilità di ripensare alla società”

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è protagonista delladiFabbrica del Vapore dove verranno presentate 500 tavole originali oltre a video, illustrazioni e bozzetti dove condividerà con tutti la sua vita. Il noto fumettista classe 1983 di Arezzo ma romano di Rebibbia al 100%, si racconta in una lunga intervista a Repubblica. Per lui si tratta della primae si intitolerà “Dopo il botto” non a rappresentare la sua esplosione artistica bensì cosa è arrivato dopo la triste desolazione del. Michele Rech, questo il suo nome di battesimo, specifica: “Ilci ha dato la grandedi, di tirarne fuori uno spirito diverso che fosse più attento agli altri e ...

