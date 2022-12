Subaru - Stop allo sviluppo di ibride plug-in

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Laavrebbe deciso di interrompere lodi veicoli ibridi-in. Secondo il quotidiano giapponese Nikkei, la Casa delle Pleiadi vorrebbe infatti concentrare le proprie attenzioni sulle elettriche e sullefull (dunque non alla spina), con l'obiettivo di tagliare i costi e non disperdere risorse su modelli con livelli di vendite troppo bassi a livello globale: i dati della società di ricerca S&P Global sullealla spina, per dire, indicano una quota di mercato di appena il 2%. Costi elevati. La strada intrapresa dallapotrebbe fare proseliti nel settore automobilistico. Altre Case, scrive il Nikkei, sarebbero intenzionate a seguire l'esempio per concentrarsi su un numero minore di piattaforme, anche per ridurre i costi legati al passaggio alla ...

