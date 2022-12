Serie A | le amichevoli in diretta su Sky Sport | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il conto alla rovescia per la ripresa del campionato diA è ufficialmente cominciato con la fine dei Mondiali di Qatar 2022, ma nel frattempo i club continuano a disputare delleper prepararsi al meglio al 4 gennaio. Alcuni di questi test saranno trasmessi intv su Skyed insu NOW, come le gare di Milan, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli. La prima a tornare in campo sarà il Napoli di Luciano Spalletti, che mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00 affronterà il Lille (la partita sarà disponibile in pay per view). Giovedì 22 dicembre alle 14;00 la Juventus ospiterà i croati del Rijeka all’Allianz Stadium (SkyUno e insu NOW), mentre la Lazio volerà in Spagna per affrontare ...