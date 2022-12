Qatargate | via libera alla consegna in Belgio della moglie di Panzeri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I giudici di Brescia hanno dato il viaindi Antonio, al centro dell’inchiesta sulla corruzione nelle istituzioni europee. Maria Dolores Colleoni, ai domiciliari insiemefiglia Silvia, è accusata di essere “pienamente consapevole delle attività” dell’ex europarlamentare. Dopo circa cinque ore di camera di consiglio, i giudiciCorte d’Appello di Brescia hanno accolto la richiesta inoltrata dprocura belga, respingendo le istanze degli avvocati di Colleoni, che hanno cinque giorni di tempo per chiedere il ricorso in Cassazione. In caso di condanna, la Corte ha comunque stabilito che la pena sia scontata in Italia. “Non ero a ...

