LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Marco Odermatt doma la Gran Risa dinanzi a Kristoffersen e Kranjec Della Vite 14°

(Di lunedì 19 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:29 Buon 14° posto per Filippo, che ha fornito una nuova prestazione solida. Il giovane azzurro scalerà posizioni, potendo partire nei prossimi giganti con pettorali migliori. 24° posto per Giovanni Borsotti, che migliora la 27esima piazzaprima manche. 14:27 Rischia molto lo svizzero, che riesce a salvarsi dopo un paio di spigolate. Il leader indiscussoCoppa del Mondo taglia il traguardo con il tempo di 2:38.27, beffando per 20 centesimi. Podio completato dallo sloveno ZanVINCE LO SLALOM! 14:26 Qualche errore di troppo per ...

OA Sport

1. Marco Odermatt SUI 2. Henrik Kristoffersen NOR +0.60 3. Loic Meillard SUI +1.10 4. Zan Kranjec SLO +1.22 5. Marco Schwarz AUT +1.59 6. Alexis Pinturault FRA +1.64 7. Alexander Schmid GER +1.67 8. ...OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTAtestuale della gara , con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione! Non mancate! LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante-bis in Alta Badia, tappa della Coppa del Mondo maschile. Si ripete il confronto tra Marco Odermatt e tutti gli ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Per ora la nostra DIRETTA si ferma qui. Vi diamo appuntamento alle 13:30 per la seconda manche dello slalom gigante sulla Gran Risa! A dopo! 11.30 Questa du ...