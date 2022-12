La Carpegna Prosciutto Pesaro espugna il parquet della Tezenis Verona con Visconti protagonista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Secondo successo consecutivo per lache trova il successo sul campoal termine di una splendida partita. Partono subito fortissimo i padroni di casa con un parziale di 7-0 firmato dalla tripla di Anderson (20 punti) e dai canestri di Rosselli e Smith (12 punti); successivamente tocca agli ospiti entrare in partita e lo fanno con un contro-break di 2-11 orchestrato principalmente da Cheatham e rifinito dalla tripla di Moretti. I ritmi di gioco sono forsennati e le due compagini si scambiano un parziale dopo l’altro:grazie ad Holman registra un altro 7-0, macon Charalampopoulos (14 punti e 7 rimbalzi) e ancora Cheatham (16 punti) porta il punteggio in parità sul 16-16 a 3? dalla chiusura del ...

All'Agsm forum passa cosìPesaro che batte Verona 94 a 90 . I gialloblù non riescono così a dare consistenza al risultato di Treviso, trovando in Pesaro un avversario con qualità ...PESARO: Kravic 4, Abdur - Rahkman 13, Visconti 16, Moretti 5, Stazzonelli ne, Mazzola 14, Gudmundsson 7, Charalampopoulos 14, Totè 5, Cheatham 16. Allenatore: Repesa. ARBITRI: ... Carpegna Prosciutto Pesaro, Carlos Delfino out contro Verona 1' di lettura 19/12/2022 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che i biglietti per il match valido per la 12^ giornata di Serie A in programma lunedì 26 dicembre alle 19:00 alla Vitrifrigo A ...La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che i biglietti per il match valido per la 12^ giornata di Serie A in programma lunedì 26 dicembre alle 19:00 alla ...