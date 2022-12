(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Undi 46è morto nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un incidente sulavvenuto in undi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe deceduto in seguito ad una caduta dal tetto dove stava lavorando. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i tecnici dell’ufficio di prevenzione e sicurezza suldell’Asl Toscana Nord Ovest. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i tecnici dell'ufficio di prevenzione e sicurezza suldell'Asl Toscana Nord Ovest.L'iniziativa vuole porre l'attenzione ai troppisule creare una nuova coscienza civica, per far sì che questi tristi accadimenti non avvengano più. L'allestimento è semplice, ... Incidenti lavoro, operaio 46 anni muore in cantiere edile a Marina di Massa Immediato il messaggio di cordoglio del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che in una nota dichiara: Siamo di fronte all'ennesimo caso di morte sul lavoro, un evento inaccettabile e n ...In provincia di Massa Carrara, un 46enne è morto dopo essere caduto dal tetto di un cantiere dove stava lavorando. Il presidente del Consiglio regionale ha espresso vicinanza alla famiglia e chiesto c ...