Il price cap pare finalmente in dirittura d'arrivo. Intanto il prezzo va giù a 110

(Di lunedì 19 dicembre 2022) - A Bruxelles è in corso la riunione dei ministri europei dell'energia. Sembra possiible raggiungere un'intesa - anche senza unanimità - sul tetto aldel gas. L'ipotesi sul tavolo è quella di ...

L'ipotesi sul tavolo è quella di fissare unfra i 160 e i 200 euro per ...Un eventualeeuropeo potrebbe avere delle conseguenze sulle forniture: gli esportatori (questo è sempre stato il timore della Germania) potrebbero prediligere altre rotte commerciali, ad ...Oggi, lunedì 19 dicembre i ministri dell'Energia dei 27 Paesi membri dell'Ue dovrebbero trovare l'accordo sul tetto al prezzo del .... La commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, sottolinea che ...BRUXELLES (Reuters) - I ministri dell'Energia dei Paesi dell'Unione europea hanno discusso un progetto di compromesso per l'introduzione di un tetto ai prezzi del gas nel caso in cui il prezzo di rife ...