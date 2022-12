Gioia azzurra per Ambrosino | è ufficiale!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo il gol siglato nella giornata di ieri con la maglia del Como, arriva un’altra grandeper Giuseppe, attaccante di proprietà del Napoli. Il calciatore, infatti, è stato convocato dal CT Roberto Mancini per lo stage che si effettuerà a Coverciano nei prossimi giorni. Italia, Mancini chiama ancheper lo stage Prenderà il via domani a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Domani e mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero. Non ...