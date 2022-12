Facebook | l’Ue | “Pratiche abusive su pubblicità on line”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha inviato a Meta una contestazione degli addebiti, secondo la quale la società madre diha violato le regole Ue di concorrenza, distorcendo il mercato dellaclassificata on. Il problema, per la Commissione, è il legame istituito da Meta traMarketplace, che si occupa diclassificata on, e il social network. La Commissione teme anche che Meta imponga condizioni commerciali inique ai concorrenti diMarketplace, a proprio beneficio. Meta, osserva la Commissione, è dominante nel mercato dei social network personali, in tutta Europa, nonché nei mercati nazionali dellaonsui social media. La ...

Adnkronos

