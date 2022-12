Covid in Toscana | morto a Massa un uomo di 74 anni E 329 nuovi contagi 555 ricoverati 25 in terapia intensiva

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E'un, in, per. Aveva 74e risiedeva nella provincia diCarrara. Sono 328 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 96 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

... che annuncia piogge al nord eper il giorno del solstizio invernale, mercoledì 21 dicembre, che segna l'ingresso dell' inverno . 'Chi non si è vaccinato contro ilè più a rischio di ...Al momento inrisultano pertanto 73.030 positivi al- 19, - 0,8% rispetto a ieri. Di questi 555, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 25, 2 in meno rispetto al giorno ... In Toscana 328 nuovi casi Covid e 1 decesso Nella settimana di Natale si prevedono condizioni di bel tempo stabile e asciutto quasi ovunque in Italia, grazie ad un anticiclone in estensione su tutto il paese, secondo le previsioni del ...328 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Toscana: 96 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido.