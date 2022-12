Cos’è la fusione nucleare e cosa significa l’annuncio Usa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il dipartimento di Energia degli Stati Uniti ha annunciato un trionfo raggiunto dal National Ignition Facility (Nif) del Lawrence Livermore National Laboratory: i ricercatori sono riusciti a eseguire con successo una reazione di, producendo più energia di quella necessaria per avviare l’esperimento. Si tratta di un’importante evoluzione in un campo che sta attirando la curiosità degli scienziati da molti anni e che potrebbe trasformare radicalmente il modo di produrre elettricità. L’esperimento Sognare di riprodurre la, ovvero il processo che fa brillare le stelle, ma in modo controllato, è un obiettivo che diversi laboratori e start up inseguono. Tutti conoscono la ricetta per raggiungerlo: è sufficiente innescare una reazione dia ...