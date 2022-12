Corea Nord | Pyongyang annuncia nuovo test su satellite spia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladelhato di aver realizzato – in fase avanzata dei lavori – unin vista della messa in orbita, nel prossimo mese di aprile, di undi ricognizione militare. Il“aveva lo scopo di valutare la capacità fotografica, i dati satellitari, i sistemi di trasmissione e il sistema di controllo a terra”, riferisce l’agenzia di stampana Kcna. Valutati gli indici tecnici, l’Amministrazione aerospaziale per lo sviluppo nazionale ha parlato di un “successo significativo”, che consentirà di procedere all’ultima fase diin vista del lancio, fissato per il primo aprile 2023. L'articolo proviene da Italia Sera.

