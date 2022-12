Attila è il numero uno | l’allevamento sannita di Paolo Pezzullo vince l’Enci WInner 2022

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre intense giornate di cinofilia dove la bellezza ha mostrato le sue tante sfaccettature che solo le razze canine sanno regalare. Un Best in Show finale, giudicato da Ilaria Biondi De Ciabatti che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo giro di ring. Sul podio tre razze con una storia diversa e altrettanto antica. Al terzo posto un Basset Hound, segugio per eccellenza, con il suo incedere sicuro e distinto. Seconda posizione per un Lhasa Apso, giunto a noi dal Tibet, dal mantello di seta e dal portamento allegro. Infine, in cima al podio una razza italiana, il Mastino Napoletano, forte e fiero come la sua antica storia. Un viaggio lungo tre giornate. Un susseguirsi di emozioni nei ring e dimostrazioni che hanno raccontato quante e quali siano le meravigliose qualità dei cani. Sono felice ed emozionato per questa meravigliosa avventura. ...