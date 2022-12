Agenzia ANSA

Lepubblicate dal ministero della Difesa russo mostrano il ministro della Difesa russo Sergei ... presumibilmente in viaggio per ispezionare le truppe russe in. "Il capo del ministero ...Lemostrano il lavoro di un'unita' militare specializzata in lanciagranate Mk - 19 sulla linea del fronte ucraino. La vita dei soldati ucraini in trincea, con base in prima linea vicino a ... Ucraina, le immagini da una trincea di soldati di Kiev - Mondo La guerra non sembra fermare lo Spirito natalizio nel Paese dove il conflitto con la Russia prosegue da quasi dieci mesi. Una città su tutte ha catturato l’attenzione degli ...unIl ministro degli Esteri Annalina Berbock (Partito dei Verdi) non ha alcuna speranza di un cessate il fuoco in Ucraina in tempi brevi. "Nessuno tranne ...