Migranti | la stretta del governo nel decreto Ong | le novità su domande di asilo a bordo e trasferimenti

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) Come anticipato nelle scorse ore dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ilè al lavoro su una «traccia normativa per rendere più efficace la non rassegnazione che l’Italia sia l’unico punto di sbarco: ci sarà un quadro di regole sulle Ong come navi private, che ora sono senza regole e ci impongono le loro azioni». La nuove linee guida sarebbero arrivate nelle «prossime settimane, o nei prossimi giorni», secondo quanto riferito dal titolare del Viminale. E sono emersi nuovi dettagli relativi al nuovo codice di condotta per le Ong, che sarà contenuto in un appositodelMeloni che verrà licenziato nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito da fonti vicine al dossier, i soccorritori dovranno chiedere subito alle persone messe in salvo dalle navi Ong la manifestazione di interesse sull’eventuale ...