Il colpo di spugna del governo che cancella le piste ciclabili

(Di domenica 18 dicembre 2022) A partire dal primo gennaio 2023 il bilancio dello Stato non avrà più nemmeno un euro per leurbane: la decisione è contenuta nella Manovra 2023 che sta affrontando il difficile passaggio in parlamento, ma nella...

Open

In attesa del maxiemendamento del governo Meloni alla legge di bilancio, la maggioranza prepara anche un nuovo 'di': un condono penale collegato alla ' pace fiscale ' che salvi non soltanto coloro che omettono di versare le imposte, ma anche chi fa dichiarazione infedele . Ovvero, chi commette ...Dura la reazione del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera: " Il governo vuole undisui reati tributari ". Il sottosegretario Federico Freni prova smorzare agli ... Il condono penale del governo Meloni per chi ripaga il fisco: colpo di ... I reati interessati dalla misura sono l'omessa dichiarazione dei redditi, l'omesso versamento, nonché la dichiarazione infedele: la proposta di Sisto ...I reati interessati dalla misura sono l'omessa dichiarazione dei redditi, l'omesso versamento, nonché la dichiarazione infedele: la proposta di Sisto ...