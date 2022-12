Finta”Nutella” light | la crema spalmabile | dietetica ma golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Nutella”: la, golosissima ma! La cioccoè una vera delizia: golosissima e morbida,sul pane, sulle fette biscottate vi assicura una partenza sprint. Ma non solo! Provate a servirvene per farcire torte e crostate, otterrete un dessert leggero e digeribile, ma indimenticabile! Noi di Non Solo Riciclo siamo sempre alla ricerca di proposte dietetiche per un’alimentazione sana, ma senza privazioni o sacrifici. Questa ricetta farà la gioia di tutti in famiglia, potrete così accontentare i piccoli di casa con una “nutella alternativa”, priva di grassi polinsaturi, leggera e genuina. Saranno felici di poterne “abusare”! Curiose come fare? Iniziamo! “Nutella”golosissima ma ...