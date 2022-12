Daniele Dal Moro critica Edoardo e Antonella dopo il chiarimento

TGCOM

Sestetti: coachSantarelli schiera Wolosz - Haak, De Kruijf - Lubian, Plummer - Robinson ... il Vakif è frastornatoritmo incredibile delle Pantere che vedono vicino lo striscione del ...La direzione di gara è stata affidata aRutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli ... (43 st Celli A.), Coulibaly M. (43 st Cassata F.), Defendi M., Di Tacchio F. (1 st ... "GF Vip", Daniele Dal Moro è il preferito: sei concorrenti in nomination La SPAL riesce finalmente a vincere in trasferta e lo fa con una prestazione probabilmente all’opposto da quella ideale nel mondo di Daniele De Rossi ... di sacrificio e alla compattezza dimostrati ...Le gialloblù hanno infatti battuto 3-1 le acerrime rivali del Vakifbank Istanbul nell’ultimo atto del Mondiale per Club dominato dalla squadra di Daniele Santarelli: per il tecnico umbro si tratta di ...