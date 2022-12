Amici 22 | puntata 18 dicembre | arrivano tre nuove allieve | il talent torna nel 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ladi22 di Maria De Filippi che va in onda oggi pomeriggio, domenica 182022, è l’ultima domenicale prima della pausa delper via del Natale. Le striscia pomeridiana, invece, andrà in onda fino a venerdì 232022. In questa, che è stata registrata martedì scorso, non è stato eliminato nessun allievo, tuttavia sono stati presentati tre nuovi allievi (o meglio,) destinate a sostituire tre alunni neltramite sfida.22, entrano una cantante e dueuose ballerine Lacomincia con la gara di ballo che prevedeva che tutti ballerini attualmente nella scuola – Isobel, Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia, Rita e Samuel – ...