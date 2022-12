(Di domenica 18 dicembre 2022) A che ora intervistasu5:in. Il Natale che vorrei A che ora va indioggi, 18 dicembre 2022, su5? L’appuntamento con il Pontefice è previsto per questa sera, in esclusiva su5, alle ore 20.35, subito dopo il Tg5sera. Da Casa Santa Marta, la residenza di, un’intervista con il Santo Padre che toccherà i temi più caldi d’attualità. Il Natale che vorrei, questo il titolo di questo speciale con il Santo Padre, per ripercorrere un anno difficile e segnato dal ritornoguerra in ...

Fanpage.it

Prima di concludere l'intervista, Eros ha cantanto 'Aurora' e l'ha dedicato alla sua primogenita, alla donnal'ha reso papà elo renderà nonno per la prima volta. Un momentoha ...Il giocatore stanegoziando il rinnovo di contratto ma, stando a Relevo, sarebbe finito nel mirino del Liverpool per rinforzare il proprio centrocampo. Sembra infattisia in programma entro ... Argentina-Francia 2-2, risultato in diretta: la doppietta di Mbappè cambia tutto, chi vince i Mondiali 2022 A che ora l'intervista di Papa Francesco su Canale 5: l'orario della messa in onda oggi, domenica 18 dicembre 2022. Il Natale che vorrei ...Grande entusiasmo di Repubblica e soprattutto del Washington Post, da cui Repubblica ha, ehm, "citato" col solito ritardo di due giorni (si vede che lo stagista che sa usare Google Translate ha l'infl ...