Snowboard | L’ALBA DI IAN MATTEOLI! 3° nel big air a Copper Mountain a 16 anni!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Grandissima impresa di Ian Matteoli a(Stati Uniti) nella terza gara dibig air valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023. Il 16enne azzurro (classe 2005) ha stupito tutti al suo esordio tra i grandi in questa specialità e con un punteggio di 160.00 (maturato grazie al 94.75 della seconda run e al 65.25 della terza) ha conquistato un magnifico terzo posto. Per l’Italia si tratta del primo podio di sempre in questo tipo di gara. Meglio del giovanissimo azzurro hanno fatto soltanto il norvegese Marcus Kleveland, primo con 184.25, e lo statunitense Chris Corning, secondo con 172.50. Quarto l’olandese Niek van der Velden con 147.50 e quinto un buonissimo Emiliano Lauzi con 131.00 (arrivato in virtù del 74.25 della prima manche e del 56.75 della terza). Nella gara femminile ha invece trionfato Mari Fukada. La ...

OA Sport

