ilmattino.it

Il Napoli torna ad assaporare l'amaro calice della sconfitta, seppur in amichevole, arrendendosi 3 - 2 al Villarreal nella notte del ritorno al Maradona degli indimenticati ex Albiol e Reina . ...... ai ragazzi di Cusatis4 minuti, tra il 19' e il 23' del secondo tempo, per aprire e chiudere una sfida in cui l'Arconatese ha fatto troppo poco. Se per l'Alcione è un momento magico,si ... Non bastano Osimhen e Kvara: il Napoli si arrende 2-3 al Villareal Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ultima partita di Qatar 22 è la sfida Messi vs Mbappé, ma è anche molto altro. Argentina e Francia sono così diverse nell'interpretare il calcio che non vincerà la più forte, ma quella che avrà ragi ...