Il Qatar gate avvicina i Conservatori ai Popolari Meloni | ora cambierà tutto

In Europa siamo nel pieno dello scandalo. Mentre il Sudafrica ha appena passato quello detto 'sofà -': il ritrovamento, l'estate scorsa, di 5 milioni di dollari, in contanti, nascosti nel divano di una fattoria di proprietà ...Prima che ilvenisse allo scoperto, sono stati tanti i politici che non si sono tirati indietro quando c'è stata l'occasione per rivolgere un elogio al. Ma ora in molti restano in ...La benemerita in contanti. La campagna contro il riconoscimento della realtà sui qatarioti e il Marocco e sui tentativi di recupero, con molto ritardo, di una minima base di civilizzazione ...Cosa c’entra il caso Soumahoro con il Qatargate E cosa c’entrano passati e presenti episodi di corruzione o malversazione con Berlinguer, il Pci e il mito della diversità comunista Non ha senso comm ...