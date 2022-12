Il nuovo codice degli appalti targato Meloni | un regalo allo sfruttamento e a clientele e corruzione

Sky Tg24

Secondo il premier Giorgia Meloni ildegli appalti 'è un volano per la crescita', un 'provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, ...50,fiscale 01351170053 Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma e) ... Lo scopo degli Ispettori non è solo quello di […] Attualitàsciopero dei treni in ... Nuovo codice degli Appalti pubblici, ok del Cdm: cosa prevede il testo Il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto ...Meno vincoli sui subappalti, limitati i poteri dell'autorità Anticorruzione, si innalza il tetto degli affidi diretti. A beneficio degli amici ...