Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna | Marco Belinelli a -13 punti da quota 2500 punti in Serie A

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo le trasferte sfortunate a Venezia in campionato e a Lubiana in Eurocup, latorna al PalaLeonessa A2A per ospitare la, reduce dalla prima sconfitta in campionato contro Scafati e dal doppio turno di Eurolega vincente contro ALBA Berlino e Maccabi Tel Aviv. Dove vederla: domenica 18 dicembre 2022 ore 19.00, Eleven Sports Arbitri: Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga, Edoardo Gonella I PRECEDENTI Questa è la gara numero 27 tra, con i bianconeri avanti sia nel computo totale delle vittorie (16-10) che nelle sfide giocate in terra lombarda (8-5). Nelle ultime 5 gare giocate c’è stata una sola vittoria di, arrivata ail 23 gennaio 2021 per 89-90. GLI ...