Fratelli d' Italia compie 10 anni Meloni | Non guardo ai sondaggi | ma alla curva del Pil

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un successo di numeri, di organizzazione e di partecipazione: 10mila presenze con oltre 300 volontari per "10di amore per l'" , la manifestazione did'organizzata per festeggiare...

Giorgia Meloni si presenta così alla chiusura della Festa per i dieci anni did'a Roma. Intervistata dal giornalista di Sky TG24 Roberto Inciocchi, ha ricordato l'inizio del suo ...Ovazione all'ingresso e coro: 'Giorgia, Giorgia'. il discorso: 'Non guardo il consenso ma Pil e occupazione'. Videomessaggio di Berlusconi: 'Con lei svolta ...Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni al suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo a Roma per il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della ...I primi regali del nuovo anno saranno le vittorie del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Matteo Salvini non ha dubbi ...