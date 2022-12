Covid | le news di oggi Rt sotto 1 | ora preoccupa di più l' influenza DIRETTA

Sky Tg24

Nei giorni scorsi, uscita la notizia della positività al- 19 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ha attaccato pubblicamente perché alla prima della Scala non ha indossato la ...Cala l'incidenza dei casie l'indice di trasmissibilità ritorna sotto la soglia epidemica, anche se resta alto il numero dei decessi. Allo stesso modo, i casi di influenza registrano una lieve diminuzione ma i numeri ... Covid, le news di oggi. Fiaso: "Rallenta risalita ricoveri, -7,9% intensive" Procedere a tappe forzate. Non con delle leggi, ma con dei Dpcm, dei decreti del presidente del Consiglio. Come fatto dal governo Conte durante la pandemia, in modo da bypassare ogni discussione ...Uno studio ha fatto luce sull’integrazione combinata di vitamina D e Lattoferrina, che può contrastare la diffusione della malattia.