Compleanno Papa Francesco | Mattarella “Affettuosi auguri dagli italiani”

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nella lieta ricorrenza del Suo genetliaco desidero rivolgerLe, a nome deglitutti e mio personale, i più sinceri e cordialidi benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del Suo alto magistero”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergionel messaggio inviato a. “L'anno che si sta concludendo è drammaticamente segnato dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, con gravissime conseguenze per il popolo ucraino – vittima di crimini efferati – e per il mondo intero. Di fronte al tentativo di sovvertire con la violenza le norme fondamentali dell'ordinamento internazionale, nonchè alle molte crisi e alle tensioni in tante aree del mondo, le coscienze di milioni di persone – credenti e non credenti – si sono interrogate ...