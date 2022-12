Calcio | Mondiali 2022 Regragui | “Il Marocco è tra le migliori Nazionali | tra quattro anni ancora più forti”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilnon è riuscito a mettersi una medaglia al collo in questidiin Qatar, ma resta il percorso storico fatto dai Leoni dell’Atlante, la prima Nazionale africana a raggiungere la semifinale della Coppa del Mondo. Poi le sconfitte onorevoli contro Francia e Croazia, ma non mollando fino in fondo. Il commissario tecnico Walidha analizzato la campagna meravigliosa dei suoi ragazzi ai microfoni dei canali ufficiali della FIFA: “Sono rimasto deluso da questa seconda sconfitta consecutiva. Abbiamo fatto di tutto, fisicamente è stato molto difficile. I giocatori hanno avuto poco tempo per recuperare. Volevamo regalare un’altra gioia alla nostra gente. Proveremo a tornare piùtra. Siamo tra le prime ...

RaiNews

... ma almeno dà il verso i 30.000 per Albiol e Reina affare fatto senso delattraverso emozioni da rivivere. Trentacinque giorni sono volati via distraendosi qua e là, riempiendosi dei...... Totti ha deciso di passare qualche giorno insieme al figlio Cristian, volando insieme a lui in Qatar per assistere alla finale deidi. I due stanno trascorrendo giornate all'insegna ... Mondiali, Croazia-Marocco 2-1. La squadra di Dalic è terza. Leoni dell'Atlante fuori dal podio - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-992d6dfb-baa-8016-73fa-fb4f4e1c17b ...