Bonus occhiali | via libera allo sconto di 50 euro anche per lenti a contatto | chi può ottenerlo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Arriva ilper le famiglie con reddito Isee annuale inferiore ai 10.000. Consisterà nel contributo una tantum pari a 50, da destinare all’acquisto dida vista ocorrettive. Il decreto del ministero della Salute che ne definisce criteri, modalità e termini di erogazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo il viadel Garante della privacy. Questo perché per accedere alsarà necessario fornire, oltre alla dichiarazione Isee, un set di informazioni imprescindibili: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail e/o numero di telefono, ed eventuali dati anagrafici del familiare o dei familiari per cui viene fatta la domanda. Ilpotrà essere ...

Il Sole 24 ORE

Arriva ilper le famiglie con reddito Isee annuale inferiore ai 10.000 euro . Consisterà nel contributo una tantum pari a 50 euro , da destinare all'acquisto dida vista o lenti a ...Si infila un paio dida sole a specchio, attacca la spina della sua Gibson all'... La canzone sarà inclusa cometrack all'interno de "La finestra". Elisa con Tina Turner, i Marlene con ... Bonus occhiali, 50 euro per le famiglie con reddito Isee inferiore a 10.000 euro Il decreto attuativo del bonus occhiali è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale: vediamo come fare domanda e a chi spetta lo sconto da 50 euro.C’è chi lo aspettava da tempo, ma ora quel momento è arrivato perché ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero della Salute. Quello che di fatto dà il via libera ...