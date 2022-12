Bonus occhiali da vista 2022 | requisiti e come fare domanda

(Di sabato 17 dicembre 2022) C’è chi lo aspettava da tempo, ma ora quel momento è arrivato perché ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero della Salute. Quello che di fatto dà il via libera a un nuovodi 50 euro per l’acquisto di lenti correttive eda. Ma quali sono iper? E a chi spetta questo contributo? Sono domande che, quasi sicuramente, si stanno ponendo in tanti, ora che ilprevisto dalla legge di Bilancio del 2021 del governo Draghi da ipotesi è diventato certezza. Cosa sappiamo suldaIlrisale alla manovra del Governo Draghi, che aveva stanziato 15 milioni di euro per il triennio ...

FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

A Sanremo 2023 "battere il cinque" con il co - conduttore Gianni Morandi farà guadagnare al cantante in gara 10 punti. Indossare glida sole sul palco non sarà più un malus ma unda 5 punti, ilDargen D'Amico , intitolato al cantante che lo scorso anno ha sdoganato e imposto l'accessorio durante le sue ...... modalità e termini per richiedere in contributo da 50 euro destinato a sostenere le famiglie nella spesa per acquistareo lenti correttive. Ecco cosa sapere Cos'è e come richiedere il bonus vista o bonus occhiali e lenti a ... C’è chi lo aspettava da tempo, ma ora quel momento è arrivato perché ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero della Salute. Quello che di fatto dà il via libera ...Dai creatori di papalina. Dagli ideatori del bonus Zia Mara e del malus autotune. Sta per tornare il fantasygame più amato da grandi, piccini e Pippi Baudi. In vista di Sanremo 2023, è infatti arrivat ...