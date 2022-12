Aumento pensioni imprescindibile Tutte le novità della manovra

(Di sabato 17 dicembre 2022) Passa la linea di Forza Italia: ok all'delleminime a 600 euro per gli over 75. Dal reddito di cittadinanza al Superbonus: come può cambiare la legge di Bilancio

leggi anche2023, nuova rivalutazione in legge di Bilancio. Guida al calcolo degli importi L'intenzione della maggioranza, specialmente su spinta di Fratelli d'Italia, è di dare un ...Lo ha detto, intervenendo a un sopralluogo alle case Aler di via Salomone, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per il quale 'in questa manovra c'è anche l'delleminime, ... Pensioni minime: gli aumenti in vista per il 2023 e le regole già in vigore La maggioranza di Governo ha chiuso l’accordo politico per l’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla Manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell’Esecutivo ...ROMA. È chiuso, a quanto si apprende da fonti di governo, l'accordo politico in maggioranza sull'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla manovra sarà introdotta ...