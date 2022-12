Uomini e Donne | mossa finale di Riccardo per Gloria | va sotto casa sua e succede di tutto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo la pausa del ponte dell’Immacolata,è tornato sugli schermi di Canale 5 con tante novità, partendo dal trono over a quello classico con diversi colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022.: le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022 Nella puntata del 16 dicembre non vedremo Pinuccia Della Giovanna in trasmissione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la dama ha deciso di abbandonare gli studi Mediaset. La ragione di questa rinuncia sarebbe originata da un diverbio con la presentatrice nonché padrona diMaria De Filippi, stanca dell’insistenza di Pinuccia verso Alessandro Rausa. Pinuccia, infatti, si mostrava eccessivamente insistente nei confronti del cavaliere, in cerca di costanti attenzioni che ...