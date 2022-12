Saman Abbas | l’ultima preoccupante notizia sui genitori

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La data è importante: 10 febbraio 2023. Si tratta del giorno in cui inizierà il processo per l’omicidio di, la 18enne pakistana residente a Novellara scomparsa nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021: è stata uccisa perché si è opposta a un matrimonio combinato con un cugino più vecchio. Con l’accusa di sequestro di persona, omicidio in concorso e occultamento di cadavere sono stati rinviati a giudizio il padre Shabbar, la madre Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Noumanoulaq Noumanulaq. Shabbarsi trova a Islamabad ed è stato arrestato, in Italia si attende l’estradizione. Invece la mamma di, Nazia, è latitante. Gli altri tre accusati sono in carcere in Italia. La difesa ha sempre puntato sul corpo diche non si ...

