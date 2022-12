Roma - Cadice diretta | ora LIVE le formazioni ufficiali

Tuttosport

ALBUFEIRA (Portogallo) - Prima amichevole del mini ritiro portoghese per la, che alle 20 affronta gli spagnoli delallo Stadio Municipal di Albufeira. I giallorossi di Mourinho, che stanno preparando la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, sfidano una ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Arrivati da poche ore in Portogallo per iniziare il ritiro nell'... Diretta Roma-Cadice ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Prima amichevole in Portogallo per la Roma: stasera la sfida con il Cadice Dopo i 12 giorni di riposo concessi da Mourinho e i primi giorni di ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma ha raggiunt ...Prima amichevole in Portogallo per la Roma: stasera la sfida con il Cadice Dopo i 12 giorni di riposo concessi da Mourinho e i primi giorni di ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma ha raggiunt ...