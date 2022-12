Perché la Bce si occupa del Mes e perché ascoltarla L’opinione di Pennisi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il Consiglio della Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso di aumentare i tassi di 50 punti di base e ha annunciato che a partire da marzo inizierà a vendere i titoli di Stato dell’eurozona, avviando la fase di «Quantitative Tightening» (Qt), l’opposto del Quantative Easing (Qe) lanciato per la prima volta da Mario Draghi, sulla scia di quanto attuato dalle autorità monetarie americane, durante la crisi del debito. La reazione delle Borse è stata immediata: un calo dei principali indici. Anche lo spread è subito aumentato: quello tra Btp e Bund è passato da 140 punti base a 216 nel giro di una mezz’ora. Alla riunione del Consiglio, quindi, i «falchi» la hanno avuta buona sulle «colombe». Ciò ovviamente non è piaciuto ad esponenti del governo dell’Italia, il Paese che, negli ultimi anni, è stato il maggior beneficiario sia del Qe sia dei canali o «sportelli» speciali per l’acquisto di ...

