Morto Sinisa Mihajlovic | cordoglio sui social per la sua scomparsa | l’hashtag con il suo nome in trend su Twitter Vasco Rossi | “Una notizia molto triste”

(Di venerdì 16 dicembre 2022), ex calciatore ed ex allenatore del Bologna, èprematuramente all’età di 53 anni in ospedale a Roma: dal 2019 combatteva contro a leucemia e aveva fatto della sua battaglia un esempio per tutti coloro che, come lui, si trovavano ad affrontare la malattia. Ladella suaè arrivata poco dopo le 15 di venerdì 16 dicembre. Tempestivi i messaggi die i commenti da parte di tifosi, ex colleghi e personaggi famosi arrivati sui. Nel giro di pochi minuti laè andata in tendenza sue conin molti hanno condiviso un ricordo o un messaggio d’affetto. “Una news...

Salutare per sempreMihajlovic è difficile per tante ragioni. Ô doloroso, ingiusto, profondamente malinconico'. Così l'Inter ricordaMihajlovic, ex calciatore e poi vice ...fa della sua battaglia un messaggio, una fonte d'ispirazione, si racconta anche in un libro " "La partita della vita" " per dare coraggio a chi, come lui, ha dovuto lottare contro la malattia. ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio (ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso ...Il calciatore ascolano è diventato grande proprio con Mihajlovic Un saluto speciale quello di Riccardo Orsolini, calciatore marchigiano di Ascoli Piceno che ha Bologna ha avuto come allenatore Sinisa ...