Mihajlovic | il ricordo di Gravina | “Sinisa grande esempio di passione e coraggio”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha voluto ricordare l’ex tecnicopoco dopo la notizia della sua scomparsa a causa della leucemia. Ecco le sue parole: “Sono profondamente addolorato, e’ un giorno triste per il calcio italiano.e’ stato un protagonista dentro e fuori dal campo, undi, determinazione e, in grado di ispirare e di emozionare.e’ stato un campione vero come calciatore, come allenatore, ma soprattutto come persona. In un’epoca spesso contraddistinta dalla falsita’, ha saputo anteporre sempre la verita’ non sottacendo i suoi difetti e le sue debolezze. Anche per questo deve essere ricordata la sua positiva testimonianza di vita”. Questa invece la nota della Figc: “Un ...

Sembra che il tempo sia stato troppo poco, già svanito, solo un. Salutare per sempre Sinisaè difficile per tante ragioni. Ô doloroso, ingiusto, profondamente malinconico'. ...Così, in attesa di poter pubblicare una nota e unsul sito ufficiale, il Bologna ha pubblicato questo pensiero per il suo ex allenatore sui social, corredato da una foto di. "In ... È morto Sinisa Mihajlovic. Il ricordo dell’uomo che giocava “per vincere” Calcio in lutto per la morte di Mihajlovic. Il ricordo commosso di Orsolini: ''Riposa in pace leone'' - picenotime.it - IT ...Bologna, 16 dic. - (Adnkronos) - La notizia della morte di Sinisa mi addolora profondamente. Sapevo che le sue condizioni erano molto peggiorate negli ultimi giorni, eppure mi sembrava ...