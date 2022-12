LIVE Sci alpino | Discesa St Moritz 2022 in DIRETTA | Elena Curtoni vicina alla vittoria 2a Goggia con infortunio | “Mi sono rotta una mano”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI ST.LADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 11.07scese le prime 15. Al comandocon 0.29 su Sofiae 0.73 su Corinne Suter. C’è però grande preoccupazione per le condizioni di Sofia: l’azzurra ha sbattuto lasinistra contro un palo. All’arrivo ha detto testualmente ai tecnici: “Miuna“. Speriamo sia stata una iperbole, di cuore… 11.06 Nadia Delago continua a faticare in questo avvio di stagione. Il bronzo olimpico in carica non va oltre il 14° posto a 3.50. 11.04 Nessuna riesce ...

