“Kiev lasci a Mosca i territori occupati nel 2014 per avviare i negoziati” | per Johnson e Kissinger il dialogo parte da Crimea e Donbass

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Due interventi su altrettanti giornali, scritti da un ex premier britannico e un ex segretario di Stato Usa che concordano su uno stesso punto perdel cessate il fuoco in Ucraina: riportare la Russia dentro i confini deidal, ovvero prima dell’invasione iniziata lo scorso 24 febbraio. Quindi non pretendere da– a differenza di quanto richiesto finora dal leader ucraino Zelensky – il ritiro dadel. E, nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a questo compromesso, promuovere un referendum supervisionato da osservatori internazionali – a differenza di quello voluto da Putin che si è tenuto a fine settembre – affinché sia la stessa popolazione a esprimersi. A ...

Non si vede all'orizzonte nessun negoziato chesperare in una pace vicina tra Mosca ee questo aumenta l'instabilità generale con ripercussioni su materie prime, produzioni e commercio. ...C'è anche il pericolo che Mosca possa utilizzare qualsiasi negoziato di pace chele forze ... anche perchéè preoccupata per la debolezza del sostegno occidentale, in particolare Francia e ... Ucraina, nuove bombe sui civili e blackout. Kiev: “Chi può lasci subito il Paese” La capitale dell'Ucraina è rimasta senza fornitura idrica a causa degli ultimi bombardamenti russi. Gran parte del Paese è in blackout. Le autorità ai cittadini: "Restate nei rifugi" ...Esplosioni udite nel centro di Kiev e interruzioni di corrente segnalate in diverse località del Paese. 'Non lasciate i rifugi! L'attacco alla capitale è ancora in corso!' ha scritto il sindaco di Kie ...