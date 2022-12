Jolanda Renga risponde agli hater su TikTok | ' Mi dite sei brutta | anch' io me lo dicevo Ora mi chiedo scusa'

Corriere della Sera

'Poteva essere più fortunata, bella è un parolone', 'La madre è tutta un'altra cosa', 'E' carina non bella, mettete gli ...Chiara Maffioletti per www.corriere.it1 'Ciao, sono io,, la figlia brutta...'. Con queste parole, dette con una dolcezza davvero disarmante,ha voluto rispondere ai tanti commenti di chi, con la ... Jolanda Renga: «Mi dico da sempre che sono brutta, ma il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei... Il video sfogo di Jolanda Renga è solo l'ultimo episodio di accanimento social contro i figli dei vip. Cerchiamo di capire perché.Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e di Francesca Renga, replica in maniera perfetta agli hater: ecco le sue parole.