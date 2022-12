Ecco perché si parla solo di Orban | Fazzolari smaschera Ue ed Ursula

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Tutti hanno sempre pensato che il Mondiale in Qatar fosse un'enorme forzatura, "riuscita" proprio perla capacità di Doha di saper suggestionare i decisori. È ciò che tutti hanno avuto ben presente, senza far riferimento a fenomeni illegali, ma con l'evidenza che i Paesi del Golfo hanno grandissima capacità di influenzare le scelte». Giovanbattista, sottosegretario all'Attuazione del programma, analizza le novità del "Qatargate" con la schiettezza di chi sa decrittare dinamiche e contesti internazionali. Prima di rispondere alle domande di Libero, lascia un appunto: «Prendiamo il caso "Expo 2030" dove sono in campo Roma e Riyad. Da una parte tutti reputano che sia molto più sensato che la scelta ricada su Roma ma allo stesso tempo tutti concordano che l'Arabia Saudita ha maggiore facilità a convincere chi dovrà scegliere». Sottosegretario, il 14 luglio del ...